Squid Game 2: il regista conferma ufficialmente la nuova stagione

Squid Game 2 ci sarà: non che la notizia stupisca particolarmente, considerando lo straordinario successo di pubblico che fin da subito ha accompagnato questa controversa serie tv Netflix. A rassicurare gli affezionati spettatori ci ha pensato direttamente il regista, Hwang Dong-hyuk.

Le dichiarazioni del creatore di Squid Game, rilasciate durante un'intervista per AP Entertainment, scacciano via ogni dubbio:

“C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto desiderio per una seconda stagione. Quindi ho la sensazione che non mi rimanga altra scelta. La seconda stagione ci sarà, è nella mia testa. Attualmente siamo in fase di pianificazione”.