Netflix: record di abbonamenti, merito di Squid Game

Squid Game è un successo, la nuova serie TV ha causato un sostanziale incremento di abbonamenti attivi su Netflix. Negli ultimi mesi, la piattaforma di video streaming ha registrato un aumento di oltre 4,2 milioni di abbonati, raggiungendo oltre 213 milioni di a account attivi in tutto il mondo.

Il record di sottoscrizioni è merito dell'enorme successo di Squid Game, lo testimonia la provenienza prettamente asiatica dei nuovi abbonati, probabilmente incuriositi dall'ormai celebre serie TV coreana. Netflix ha dichiarato che i dati relativi agli ultimi mesi superano le aspettative, la società aveva previsto un incremento di abbonati di circa 3,9 milioni, valore ampiamente superato grazie al successo di Squid Game. Per festeggiare i risultati ottenuti, il CEO Reed Hastings si è mostrato in video vestendo l'iconica tuta indossata dai personaggi della serie.

La produzione originale Netflix ha raccolto numerosi consensi anche in Italia, sebbene non sia ancora disponibile il doppiaggio nella nostra lingua e ci si debba accontentare – a meno che non si conosca il coreano – di impostare una lingua diversa o affidarsi esclusivamente ai sottotitoli in italiano.

Intanto su Amazon è possibile acquistare numerosi gadget a tema Squid Game, comprese divisa e maschera originale, con spedizione Prime e consegna garantita in tempo per Halloween.