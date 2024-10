Squid Game 2: il protagonista del nuovo trailer sei proprio tu

Netflix ha recentemente pubblicato un nuovo teaser trailer di Squid Game 2, il cui titolo è decisamente esplicativo: “Ti aspettiamo”, ossia un invito rivolto a tutti i fan della popolarissima serie tv affinché tornino a godersi le sfide mortali in cui si cimenteranno i prossimi concorrenti.

Squid Game 2: quando inizia su Netflix

Nel trailer possiamo osservare Gong Yoo, che interpreta il misterioso venditore, intento a prepararsi per il mettere in atto il reclutamento dei nuovi giocatori coinvolti nella letale competizione, a cui assisteremo proprio nel corso dei nuovi episodi di Squid Game 2.

La seconda stagione vede il ritorno di Hwang Dong-hyuk come autore, regista e produttore, che assicura una storia più coinvolgente rispetto a quella della prima serie. Lo stesso Hwang ha dichiarato di avere una trama “mozzafiato” in mente, confermando il ritorno di personaggi chiave come il Front Man. Anche nell’ottica dei giochi, assisteremo alla riproposizione della celeberrima sfida con la bambola gigante che, ormai, è diventata un vero e proprio simbolo di Squid Game.

Nella prima stagione, l’invito al gioco veniva rivolto principalmente a individui che versavano in gravi condizioni economiche. I 456 partecipanti, provenienti da contesti diversi, si ritrovavano così a competere per un premio di 45,6 miliardi di won. Ogni gara era basata su versioni distorte di giochi tradizionali coreani per bambini ma, in caso di sconfitta, la conseguenza era solo ed esclusivamente una: la morte. Anche la seconda stagione di Squid Game, ovviamente, manterrà le dinamiche appena descritte, con l’obiettivo di incuriosire il pubblico circa le sfide che si susseguiranno di volta in volta.

Ricordiamo che sarà possibile godersi i nuovi episodi di Squid Game 2 in streaming su Netflix a partire dal prossimo 26 dicembre: un’alternativa di intrattenimento senz’altro curiosa durante il periodo delle feste natalizie, ma siamo sicuri che il pubblico apprezzerà in ogni caso, tant’è che si comincia già a parlare di una possibile terza stagione.