Spusu50 Promo valida anche per tutto Novembre

La Promo Spusu50 è stata ufficialmente prorogata fino alla fine di Novembre 2021.

Spusu50 Promo: i dettagli

La promozione del virtuale austriaco offre 50 Giga di traffico internet in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload sulla rete Top Quality Network di WINDTRE, 100 Giga di riserva dati, 2000 minuti di chiamate verso numerazioni sia fisse che mobili in tutta Europa e 500 SMS verso tutti. Tutto questo a soli 5,98 euro al mese.

L'offerta in questione non possiede alcun vincolo di permanenza contrattuale. Il canone mensile viene rinnovato tramite addebito su conto corrente bancario, carta di credito Visa o Mastercard oppure PayPal.

La Spusu 50 offre anche ben 3,3 Giga di internet disponibili in roaming in tutta l'Unione Europea. Inoltre, questo bundle incrementerà di 1 Giga a partire dal 2022. Inoltre, la tariffa in questione è attivabile oltre che per i nuovi clienti anche per i già clienti Spusu. Questo MVNO offre la possibilità sia di cambiare operatore sia di attivare una nuova utenza con la medesima offerta telefonica.

Costi ed altro

L'offerta low-cost di questo virtuale è disponibile online fino al 30 Novembre 2021 e prevede un contributo iniziale pari a 15,98 euro. L'entry fee comprende il costo della SIM e la ricarica del primo mese. Inoltre, la spedizione è completamente gratuita.