Spuntano i prezzi europei di Realme Pad: quanto costerà?

Realme ha ufficializzato il suo primo tablet Realme Pad a inizio settembre. Si tratta di un dispositivo entry-level pensato per coloro ai quali non interessano modelli performanti. Insomma, è ideale per chi non ha esigenze particolari. Ma arriverà anche in Europa? A quanto pare sì, e a dimostrarlo sono i recentemente trapelati prezzi da rivenditori del Vecchio Continente.

Ecco i possibili costi europei di Realme Pad

Dopo la conferma del lancio in Europa di Realme Pad da parte del CEO di Realme India e Realme Europa, Madhav Sheth, il team di 5GMobilePhone ha scovato in rete, più precisamente sul sito di un “fidato rivenditore europeo”, la pagina dedicata al tablet con annessi prezzi.

Come potete vedere dall’immagine soprastante, Realme Pad nella versione da 32GB di archiviazione e 3GB di RAM è venduto a partire da 239 Euro. La variante dotata di 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria interna dovrebbe invece costare 259 Euro. Infine, il Realme Pad da 6GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione dovrebbe giungere nei negozi europei a 289 Euro. Interessante notare come questa ultima variante non sia disponibile sul mercato indiano; in altre parole, si tratta di un modello esclusivo per il mercato europeo.

Ricordiamo infine le specifiche tecniche di Realme Pad: si tratta di un tablet con display LCD IPS da 10,4 pollici con una risoluzione Full HD+ pari a 2.000 x 1.200 pixel e rapporto 5:3. Sotto la scocca, invece, troviamo il chipset MediaTek Helio G80 con frequenza massima a 2,0 GHz su due core ARM Cortex-A75. Alle suddette soluzioni lato memoria si aggiunge anche il supporto per schede microSD. La batteria è una cella da 7.100 mAh con ricarica rapida a 18W e infine, lato fotocamera, troviamo un sensore selfie da 8 MP e uno principale posteriore da 8 MP. Il sistema operativo è il tanto amato Android, aggiornato ad Android 11.