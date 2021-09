Realme ha appena lanciato il suo primo tablet: ecco tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e il costo del nuovo e atteso Realme Pad.

Realme Pad: tutti i dettagli

Dotato di un display LCD IPS da 10,4 pollici, il Realme Pad gode di un rapporto schermo-corpo dell'82,5%, grazie alle sottili cornici che disegnano lo schermo, che presenta una risoluzione WUXGA+ di 2000 x 1200. Sotto il cofano, il tablet presenta un SoC MediaTek Helio G80, associato a fino 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile grazie ad uno slot per schede microSD).

Provvisto di una fotocamera frontale ultrawide da 8 MP, il Realme Pad conta sul retro di un sensore da 8 MP con supporto per l'autofocus. A dare energia al nuovo dispositivo dell'azienda cinese c'è un'enorme batteria da 7100 mAh – in grado di offrire un tempo di standby di 65 giorni o 12 ore di riproduzione video continua – che supporta la ricarica rapida da 18 W tramite una porta USB di tipo C.

Il primo tablet di Realme è disponibile nelle Wi-Fi e LTE, ha quattro altoparlanti (due su ciascun lato) e pesa 440 grammi.

Il prezzo del device – al momento disponibile solo in India, ma presto dovrebbe arrivare anche in Europa – parte da Rs 13.999 (al cambio, circa 160 euro) per il modello Wi-Fi base da 3 GB + 32 GB; mentre la variante base LTE da 3 GB + 32 GB ha un prezzo di Rs 15.999 (circa 180 euro).

Disponibile nei due colori Realme Gold e Real Grey, il tablet avvia immediatamente l'interfaccia utente Realme 2.0, basata su Android 11.

