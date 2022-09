Spuntano i primi meme (esilaranti) su iPhone 14

Ieri Apple ha annunciato i nuovissimi iPhone 14. La line-up è compsota da quattro interessanti modelli ma il più curioso è sicuramente il Pro (e il Pro Max) che presenta un notch interattivo di ultima generazione.

Certo, bello tutto, ma subito dopo l’annuncio non mancano i meme e le parodie. Di fatto, ne abbiamo raccolti tre, davvero tutti molto simpatici. Buona lettura. Sono tutti presenti su Twitter ma sappiate che ce ne sono (e ce ne saranno) tantissimi altri.

iPhone 14: ecco i meme più simpatici

Come tutti abbiamo notato, le iterazioni Pro di iPhone 14 non presentano più la classica tacca che ha caratterizzato i device della mela per anni. Al suo posto ora abbiamo un ritaglio interattivo a forma di pillola che la società chiama ufficialmente “Dynamic Island”.

Un simpatico utente però, ha osservato che questo elemento richiama moltissimo un particolare dei personaggi di Among Us. Non riusciamo a smettere di ridere. Il nuovo ritaglio sembra una parte della tuta spaziale che si usa nel popolare videogame diventato virale nei mesi di pandemia da Coronavirus.

que guapo el nuevo iphone 14 pro. amongus. pic.twitter.com/I2OuM8jetF — leandro 🌙 (@malditoleandro) September 7, 2022

Negli USA il prezzo degli iPhone 14 è alquanto umano, ma nel resto del mondo è decisamente folle. Avete dato un’occhiata ai prezzi italiani? Assurdi, purtroppo. Sono superiori del 10 o 30% rispetto a quelli della gamma iPhone 13 del 2021.

L’utente @jayshompy ha condiviso il video di una modella che sfila su una passerella con una sacca sanitaria al seguito. Non fa ridere questo, ma la didascalia: “Questo sono io che esco in giro dopo aver venduto un organo per comprare iPhone 14 Pro Max”.

Sad but True. Purtroppo il costo esorbitante dei nuovi modelli ci fa proprio dire: “Ci vuole un rene per comprarne uno. E forse anche un polmone. Qualcuno vuole un po’ di cartilagine? 699€ al grammo, no perditempo, scambio a mano solo con iPhone 14 Pro o Pro Max“.

Me after selling my left lung for the iPhone 14 Pro Max #AppleEvent pic.twitter.com/lYcvPv6Ju6 — JUICYSHOMPY (@jayshompy) September 7, 2022

Tornando seri (non pensateci nemmeno a queste proposte, sono solo ironiche. Come si dice, ridiamoci su per non piangere. L’aumento folle dei prezzi potrebbe essere legato all’aumento dell’inflazione e al cambio USD/euro.

Infine, l’ultimo meme riguarda solo il modello iPhone 14, troppo identico ad iPhone 13. Ne abbiamo parlato stamattina qui.

Il nuovo device ha lo stesso chip dello scorso anno, stesso notch, stesso design, prezzo più alto del normale e poche differenze hardware legate a qualche features in più, ma nulla più.

L’utente @wallstmemes ha pubblicato la foto di un nonno che riceve in regalo una nuova camicia a righe identica a quella che indossa qui. Un po’ come il meme dei tre Spider Man che si incontrano e si indicano l’un con l’altro. Ecco. iPhone 14 e iPhone 13 sono così, solo che quest’ultimo costa molto, molto, ma molto meno.

Me upgrading from iPhone 13 to iPhone 14 after Apple’s announcement today pic.twitter.com/n8f7Gw8Y1i — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 7, 2022

A proposito, iPhone 13 si trova – nella sua versione con 256 GB di spazio – a soli 929,00€ con spedizione gratuita da Amazon.

