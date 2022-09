iPhone 14? No, è DECISAMENTE meglio iPhone 13 (in offerta)

Ieri Apple ha presentato i nuovi iPhone 14. La gamma in questione è composta da quattro modelli, uno più interessante dell’altro. Forse, a nostro avviso, l’iterazione classica da 6,1“ e quella da non comprare, anche perché ha un prezzo di listino che supera i 1000 € e aggiunge veramente poche funzionalità rispetto alla generazione precedente. Sì, come dicevamo noi da tempo: adesso è il momento di comprare un iPhone 13, senza pensarci minimamente.

Pensate, scusate il gioco di parole, che iPhone 13 da 256 GB si trova a 929 € su Amazon con spedizione gratuita. Rispetto alle nuove generazioni che introduce sono la comunicazione sdebitare in più, c’è uno scarto di prezzo pari a 200 €. Ma c’è il doppio della memoria interna.

iPhone 14? no grazie!

Per essere più completi diremo anche che se acquistate il telefono del 2021 da Amazon, riceverete una serie di vantaggi esclusivi. Pensiamo alle spese di spedizione inclusa nel costo del device stesso, ma anche alla possibilità di rateizzare l’intero importo del device. L’assistenza di Apple è fantastica ma anche quella di Amazon non scherza. Abbiamo infatti due anni di supporto tecnico attivo tutti i giorni anche nei festivi, fino alla mezzanotte. Altresì sappiate che avrete la possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto e verrete supportati al massimo dalla compagnia, che vi garantirà anche la sostituzione in caso di eventuale problematica.

iPhone 14, onestamente, è stato una delusione. Il 14 plus è più interessante ma per un semplice motivo: offre le medesime features dell’altra versione ma a un’autonomia semplicemente esagerata. Chi vuole fare un acquisto sensato, logico, ottimizzato nel tempo, deve puntare su questo gadget.

I modelli pro invece, sono di tutt’altra natura: sono dedicati i professionisti e mai come quest’anno il divario è percepibile ad occhio nudo. Tralasciando che il prezzo dei telefoni è pari a quello dei laptop, presentano funzionalità uniche che possono servire solamente ai Content Creator o a chi del dispositivo ne deve fare un uso business.

iPhone 13 quindi, a 929,00 € con la spedizione gratuita da Amazon è quello da comprare senza pensarci troppo. fotocamere ultra risolute con possibilità di girare video in modalità cinematica, ma ancora. Schermo bellissimo OLED da 6,1“, nitido e che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole.

Non tergiversare e fate vostro questo gioiello oggi più che mai e lasciate perdere iPhone 14 base, ve lo diciamo in maniera del tutto spassionata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.