Il gigante dello streaming musicale Spotify è noto per la sua attività di streaming basata su software, ma la società ha pianificato da tempo rilasciare un prodotto hardware completo nel breve periodo. Ora questo è appena stato svelato; la società statunitense ha riferito che si tratta di un sistema di intrattenimento per autovetture denominato “Car Thing“.

Spotify Car Thing: a cosa serve?

Spotify Car Thing era apparso all’inizio di questo mese in alcuni codici su iOS di Apple ed è stato persino testato per la prima volta nel 2019 ma non è stato rilasciato. La società ha ora tolto gli involucri dal dispositivo, almeno per il mercato statunitense e si rivolge agli abbonati Spotify Premium. Il dispositivo sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati Premium, con spedizione inclusa nel prezzo.

Il prodotto sfoggia un display touchscreen che dovrebbe essere un pannello LCD. C’è anche una grande manopola che può essere facilmente impugnata e che viene utilizzata per la navigazione. Dispone inoltre di quattro pulsanti nella parte superiore preimpostata per attivare le funzioni di musica preferita, podcast e playlist. Gli utenti potranno decidere di modificare i pulsanti come desiderato. Il dispositivo intelligente è inoltre dotato di funzionalità legate al controllo vocale.

Spotify Car Thing è progettato per le auto che non dispongono di moderni sistemi di infotainment in auto come Apple CarPlay o Android Auto installati. Il dispositivo ha una dimensione di 4,6 x 2,5 x 0,7 pollici e pesa 3,4 once (96 g). Può essere configurato per connettersi in modalità wireless tramite Bluetooth o attraverso un cavo AUX o USB, ma deve essere collegato all’impianto stereo dell’auto.

Spotify Car Thing ha un prezzo al dettaglio di 80 dollari, ma la società deve ancora fissare una tempistica per la vendita. Purtroppo, sarà disponibile solo per gli abbonati Spotify Premium negli Stati Uniti e sarà basato solo su invito tramite carthing.spotify.com. Ci aspettiamo che le unità disponibili siano limitate. A voi interessa? secondo voi è utile?

Elettronica