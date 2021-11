Splinter Cell Chaos Theory: come ottenerlo gratis per sempre

Ubisoft è letteralmente impazzita. Non crederete alle vostre orecchie e ai vostri occhi. L'azienda francese sviluppatrice ed editrice di videogiochi ha deciso di rendere disponibile Splinter Cell Chaos Theory gratuitamente e per sempre. Scopriamo insieme come ottenere questo gioco che ha fatto la storia gaming in tutto il mondo. Gratis e per sempre, avete capito bene! Allora cosa state aspettando? Ecco tutti i dettagli.

Splinter Cell Chaos Theory: come scaricarlo gratuitamente

Veniamo al nocciolo della questione e cerchiamo di capire come scaricare gratuitamente Splinter Cell Chaos Theory. La prima cosa da fare è collegarvi al sito ufficiale di Ubisoft e, se non l'avete già fatto, registrarvi creando un account. Dopo di che potrete raggiungere la pagina dedicata a questo fantastico regalo dove avviare il download del gioco in omaggio. A darvi il benvenuto un messaggio dedicato proprio a questa speciale iniziativa Ubisoft:

“Ottieni la tua copia gratuita di Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory su Ubisoft Connect PC prima del 25 novembre! È l'anno 2008 Blackout di intere città… sabotaggi nelle borse mondiali… corruzione dei sistemi elettronici degli organi di Difesa Nazionale… questa è una guerra informatica“.

Quindi, fino a quando sarà possibile beneficiare di questa imperdibile opportunità? Questo gioco rimarrà disponibile al download gratuito fino al 25 novembre. Quindi non c'è tempo da perdere. Lo conferma anche l'annuncio pubblicato da Ubisoft:

“Puoi scaricare il tuo gioco gratuito su Ubisoft Connect PC dalle 14:00 del 17 novembre alle 15:00 del 25 novembre (ora locale) e potrai giocarci in qualsiasi momento“.

Insomma, grandi opportunità e, soprattutto, giorni di intense notizie, come l'arrivo di Halo Infinite Beta Multiplayer. Ad ogni modo, è vero che Splinter Cell Chaos Theory non costa nemmeno molto, infatti si può trovare a meno di 3 euro in promozione, ma gratis ha decisamente un altro gusto, non trovate? Qui sotto, per chi non conoscesse il gioco, vi riportiamo la descrizione ufficiale:

“Sei Sam Fisher, l'agente segreto più esperto dell'NSA. Per completare la tua missione dovrai uccidere da distanza ravvicinata, attaccare con il tuo coltello da combattimento, sparare con un prototipo di fucile Land Warrior, e usare tecniche di soppressione come lo spezzare il collo. Inoltre, inoltrati in missioni cooperative multigiocatore, dove il gioco di squadra è l'arma decisiva“.