Halo Infinite: la beta multiplayer è ora disponibile al gioco

Finalmente saranno contenti tutti gli appassionati di Halo Infinite ora che la beta multiplayer è disponibile al gioco. Dopo la notizia ufficiale si sono scatenate le dirette streaming per provarla. Inoltre, sarete contenti di sapere che sulla piattaforma sviluppata da Valve Corporation sono disponibili i requisiti minimi e quelli consigliati per buttarsi a capofitto nella nuova avventura con il proprio PC. Infine, dulcis in fundo, 343 Industries ha anche pubblicato driver e requisiti ultra per giocare al massimo delle prestazioni.

Halo Infinite: requisiti minimi per giocare alla beta multiplayer

Non vedete l'ora di mettervi davanti al vostro PC e provare la nuovissima beta multiplayer di Halo Infinite? Perfetto, siete proprio approdati nell'articolo giusto. Prima infatti è necessario capire se il vostro dispositivo non solo è in grado di reggere i requisiti minimi, ma almeno può regalarvi belle soddisfazioni supportando quelli consigliati.

Per questo viene in nostro aiuto Steam che, proprio stamattina, ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale dedicata a Halo Infinite i requisiti minimi e consigliati per poter accedere alla beta multiplayer del gioco. Vediamoli insieme partendo dai requisiti minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 RS5 x64

Processore: AMD Ryzen 5 1600 or Intel i5-4440

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Per quanto riguarda invece i requisiti consigliati, ecco cosa richiede Halo Infinite Multiplayer Beta:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 19H2 x64

Processore: AMD Ryzen 7 3700X or Intel i7-9700k

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Niente male vero? Nulla di così incredibile, quindi potete stare tranquilli. Le cose cambiano però se vogliamo giocare impostando tutti i settaggi al massimo. Vediamo allora i requisiti ultra che 343 Industries ha pubblicato proprio in occasione dell'uscita di Halo Infinite Multiplayer Beta:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 19H2 x64 1909

Processore: AMD Ryzen 9 5900X o Intel i9-11900k

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video AMD 6800 XT o Nvidia RTX 3080

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Vi aggiorniamo anche che sono stati risolti i problemi di Halo Infinity Beta Multiplayer che impedivano a molti utenti di accedervi. Quindi ora potete dormire sonni tranquilli, prima però meglio fare una partita.