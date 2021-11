SPIN 50 di Feder Mobile in Limited Edition a 5,99€

Feder Mobile, neonato operatore virtuale su rete Vodafone, ha lanciato da alcuni giorni la sua promo SPIN 50 a meno di 6 euro al mese.

Feder Mobile SPIN 50: i dettagli

L’offerta in edizione limitata gode di 50 Giga di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti gli operatori fissi e mobili in Italia e 50 SMS verso tutti ad appena 5,99 euro ogni mese. Il costo della promo verrà rinnovato mensilmente solo in caso di credito residuo sufficiente, altrimenti la SPIN 50 andrà in sospensione. La tariffa attualmente in Limited Edition offre anche 3,3 Giga mensili in 3G da utilizzare in roaming. Una volta terminato il bundle mensile di internet verrà bloccata la navigazione per evitare addebiti extra. In questo caso, però, è possibile attivare dei pacchetti Help per non rimanere senza Giga.

La promozione in questione è attivabile sia richiedendo una nuova numerazione sia passando il proprio numero da qualsiasi operatore, eccetto Vodafone.

Costi ed altro

Per questa offerta è previsto un entry fee pari a 28,90 euro una tantum, invece di 30,90 euro. Questa cifra include il costo di attivazione della promo, il costo della scheda SIM ed il primo mese di offerta.

SPIN 50, inoltre, è attivabile online o nei negozi autorizzati entro il 30 Novembre 2021.