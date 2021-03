Feder Mobile è il nome di un nuovo operatore virtuale italiano che presto debutterà nel nostro Paese. Il prossimo MVNO dovrebbe utilizzare le infrastrutture di Vodafone. Insomma, Italians Do It Better!

Feder Mobile: i dettagli

Italians Do It Better! Con questo motto possiamo presentare la Feder SRL, azienda siciliana con sede a Catania che dovrebbe lanciare entro l’estate il suo nuovo operatore virtuale.

Feder Mobile, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe basare il suo leitmotiv sulla trasparenza e sulla lealtà commerciale, due principi molto apprezzati dai clienti di telefonia mobile.

L’ennesimo MVNO di Feder dovrebbe essere di tipo ESP ed appoggiarsi sulle torrette di Vodafone presenti in tutto il territorio nazionale. L’azienda non è nuova nel mondo tech, infatti, prima di occuparsi di telefonia ha commercializzato per oltre 30 anni accessori per smartphone. In passato ha vantato collaborazioni commerciali con Kena Mobile, Fastweb, Sky, Wind e H3G tanto per citarne alcuni.

L’aggregatore tecnico che utilizzerà Feder Mobile non è ancora stato rivelato, inoltre, non è ancora stata ufficializzata la data di arrivo nel mercato italiano delle telecomunicazioni.

Per il momento, come abbiamo già detto poco fa, il sito web ufficiale mostra solo quella che sarà la scheda SIM. Tariffe e quant’altro potrebbero essere presentate nelle prossime settimane.

