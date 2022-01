Spider-Man: No Way Home quando uscirà in streaming?

Spider-Man: No Way Home, dopo l'enorme successo registrato dall'uscita nelle sale cinematografiche italiane, a breve arriverà anche sulle piattaforme streaming più importanti. Una bella notizia sia per chi ha già visto il film sul grande schermo, e vuole però rivederlo in tutta comodità a casa, sia per chi invece non è riuscito ancora a goderselo. Scopriamo insieme quando e su quale piattaforma sarà disponibile sia a pagamento che gratuitamente.

Quando e dove esce Spider-Man: No Way Home in streaming

Quindi, confermato che Spider-Man: No Way Home uscirà in streaming, ovviamente legale, vediamo da quando sarà disponibile e, soprattutto, presso quali piattaforme potremo vederlo.

Prima di tutto, questo fantastico film uscirà il 28 febbraio 2022. Tuttavia non sarà ancora gratuito, ma sugli store digitali avrà un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 19,99 euro, circa. Ecco le piattaforme che ospiteranno questo film a pagamento:

Amazon Prime Video

Apple TV

Google Play

Vudu

Quando arriva su Netflix

Ovviamente molti di voi si staranno chiedendo se Spider-Man: No Way Home arriverà anche su Netflix. Per vostra felicità la risposta è affermativa. Il colosso dello streaming on demand, ricordiamo, ha stretto una partnership con Sony. Quindi, tutti gli abbonati al servizio potranno assicurarsi questo incredibile film gratuitamente.

Occorre però aspettare qualche mesetto. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni, Spider-Man: No Way Home dovrebbe uscire su Netflix intorno alla fine di marzo 2022. Una ghiotta occasione per tutti coloro che non vedono l'ora di assistere a questa recente pellicola senza spendere un centesimo.

Ci vorrà un po' di pazienza quindi, ma poi tutti saranno soddisfatti. Se però non state più nella pelle e volete accorciare i tempi, forse dovreste fare un pensierino per sottoscrivere un abbonamento con Disney+. Chissà se su questa piattaforma arriverà prima. Nel frattempo vi lasciamo riproponendo la trama ufficiale del film: