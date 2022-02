Spider-Man: No Way Home: brutte notizie per gli utenti Netflix

Netflix è tra le piattaforme di streaming on demand più diffuse e apprezzate al mondo. Sarà per la varietà dei contenuti, le novità in arrivo ogni mese e i film e le serie TV original, ma il colosso statunitense piace a molti. Purtroppo però tutti gli abbonati a questo servizio che non vedevano l'ora di potersi godere Spider-Man: No Way Home dalla loro piattaforma preferita devono prepararsi a una brutta notizia:

Spider-Man: No Way Home non uscirà su Netflix

Dopo averlo visto nelle sale cinematografiche, molti fan stanno aspettando solo il momento in cui potranno vedere Spider-Man: No Way Home comodamente seduti sul divano di casa. Questo film della Marvel che ha riscontrato tantissimo successo, dopo la recente uscita sui grandi schermi di tutto il mondo, dovrà uscire in streaming.

Purtroppo però per coloro che hanno un abbonamento Netflix e lo aspettavano con ansia, Spider-Man: No Way Home non uscirà su questa piattaforma. Una notizia improvvisa, dopo tanta aspettativa e alcune certezze, che ha lasciato sorpresi i più.

È vero che Netflix con Sony Pictures aveva recentemente stretto una partnership. Tale accordo dovrebbe assicurare che tutti i film di quest'ultima, dal 2022 al 2026, saranno anche trasmessi in streaming on demand sulla piattaforma del colosso statunitense. Pare però che questo film della Marvel non possa rientrare in questi non perché l'accordo sia stato firmato dopo, ma semplicemente perché Sony Pictures, probabilmente, aveva già un contratto esclusivo firmato con un'altra nota piattaforma.

Questa situazione ha cambiato i piani a tantissimi fan che aspettavano da un mese all'altro l'arrivo di questo titolo su Netflix.

Dove vedere in streaming il film della Marvel

Quindi, dopo questa triste notizia, dove sarà possibile vedere in streaming Spider-Man: No Way Home? In altre parole, quali saranno le piattaforme on demand che lo ospiteranno?

Come d'usanza “antica" tutti i film di Spider-Man di Tom Holland solitamente venivano presentati in anteprima su Starz. Perciò questa piattaforma sarà la prima a ospitare Spider-Man: No Way Home. Brutte notizie anche per chi ha un abbonamento Disney+ che, per il momento, non potrà godersi questo titolo.

Il CEO di Starz, Jeffrey Hirsch, ha dichiarato che questo nuovo film dovrebbe arrivare sul sito “nei prossimi sei mesi“.

