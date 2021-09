Marvel's Spider-Man 2 è stato annunciato al PlayStation Showcase di giovedì 9 settembre, il gioco è atteso in uscita nel 2023 in esclusiva su PS5. Il trailer visto durante la conferenza mostra una grafica a dir poco impressionante, riconducibile ad un lavoro di computer grafica. In realtà – come spiegato dalla VFX artist di Insomniac su Twitter – si tratta di grafica di gioco e tutte le animazioni del filmato sono realizzate in tempo reale.

Bryanna Lindsey ha fatto i complimenti al team che ha lavorato al primo trailer di Spider-Man 2, rivelando l'assenza di elementi in CGI nel filmato.

“Il team ha fatto un lavoro assurdo. I VFX in tempo reale sono difficili, sono molto orgogliosa del nostro team che continua ad alzare l'asticella della qualità.”

In calce al post, la VFX artist di Insomniac ha pubblicato un video confronto tra il trailer in questione e le immagini in CGI del precedente capitolo, ovvero Spider-Man Miles Morales. La poca differenza tra i due filmati evidenzia gli enormi passi in avanti fatti dal team di sviluppo con il prossimo capitolo della serie targata Marvel.

Inoltre il trailer ufficiale svela la presenza di Venom all'interno del gioco, che con ogni probabilità svolgerà il ruolo di villain principale.

Videogames