Il trailer di Spider-Man 2 per PS5 ci mostra Peter Parker, Miles Morales e… Venom. Di fatto, il sequel dell'iconico videogioco con protagonistaz l'uomo ragno è stato annunciato poche ore fa da Insomniac durante l'evento PlayStation Showcase. Il titolo sarà un'esclusiva per PlayStation 5 e arriverà nel 2023.

Spider-Man 2 è fantastico ma arriverà nel 2023

Spider-Man 2 è stato annunciato oggi da Insomniac all'evento PlayStation Showcase. Il sequel del grande successo Spider-Man promette nuovi villan, incluso Venom. Il trailer del teaser del videogioco è stato rilasciato poche ore fa e mostra Peter Parker e Miles Morales che si alleano per combattere alcuni criminali insieme; ad un certo punto fissano l'oscurità e notano l'arrivo dell'imminente arrivo del simbionte.

Giusto come “remind me”, Insomniac ha rilasciato Spider-Man: Miles Morales come gioco stand-alone l'anno scorso. Il sequel del primo capitolo uscirà esclusivamente per PS5 e Insomniac promette di sfruttare appieno le capacità grafiche della console di nuova generazione.

Il trailer di rivelazione di Spider-Man 2 vede Peter Parker affrontare i criminali nella sua tuta Iron Spider, con l'aiuto del nuovo uomo ragno, Miles Morales. Quest'ultimo mostra i suoi poteri come lo shock bioelettrico. Il teaser si conclude con i due protagonisti che fissano un vicolo buio dove si nasconde Venom, in attesa di avere il suo momento sotto i riflettori. Questo dovrebbe essere uno dei tanti cattivi che dovrebbero arrivare nel videogames, ma è solo una speculazione. Magari potrebbe essere un personaggio giocabile.

“Proprio come nei nostri precedenti giochi di Spider-Man, non vogliamo solo raccontare una grande storia di supereroi, ma anche offrire una storia umana avvincente, piena di cuore e umorismo che si tuffa in profondità nelle persone dietro la maschera”.

Yuri Lowenthal e Nadji Jeter riprenderanno i loro ruoli di Peter e Mile, mentre Tony Todd darà la voce a Venom. La data di uscita di Spider-Man 2 deve ancora essere rivelata, ma è confermato che il gioco arriverà nel 2023.

Videogames