Spegniamo l'incendio di Notre-Dame con il nuovo gioco VR di Ubisoft

Un videogioco in cui ci impegniamo a spegnere l'incendio di Notre-Dame? Diventerà presto realtà grazie a Ubisoft: il publisher francese, famoso per franchise come Assassin's Creed, Far Cry e Watch Dogs, ha stretto un accordo di collaborazione con Pathè per sviluppare un escape game in VR ispirato a “Notre-Dame on Fire“, il docudrama girato in IMAX da Jean-Jacques Annaud.

L'esperienza, della durata di un'ora, ci metterà nei panni di un vigile del fuoco parigino durante la notte del 15 aprile 2019, quando le fiamme hanno avvolto l'omonima cattedrale, uno dei simboli indiscussi della capitale francese.

Quando uscirà il gioco sull'incendio di Notre-Dame?

Il lancio del titolo è previsto per il mese di marzo, in concomitanza con il debutto del documentario.

“Come qualsiasi escape game, il gioco consisterà in una serie di enigmi puntando sulla collaborazione con i propri compagni di squadra. L'idea è quella di attraversare la cattedrale alla ricerca di reliquie mentre si combatte l'incendio, perché bisogna salvare Notre-Dame prima che scada il tempo.“

Sono state le parole di Deborah Papiernik, vicepresidente senior della divisione new business and strategic alliances di Ubisoft.

Il publisher francese farà uso della sua esperienza maturata con Assassin's Creed Unity, il gioco lanciato nel 2014 e ambientato durante la rivoluzione francese del 1789. L'episodio include infatti una riproduzione virtuale della cattedrale di Notre-Dame pressoché perfetta e che funzionerà da base per questa esperienza in realtà virtuale.

Lo stesso modello era stato utilizzato per Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time, un gioco VR lanciato nel 2020 in cui si poteva esplorare virtualmente la cattedrale come se l'incendio distruttivo del 2019 non fosse mai accaduto.

Non è al momento chiaro per quali modelli di visori VR il nuovo titolo sarà disponibile, ma dalle immagini promozionali diffuse pare certo il supporto perlomeno per l'HTC Vive Pro 2. Vedremo se ci saranno ulteriori novità in tal senso prossimamente.