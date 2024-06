Speaker Urbanista Malibu: MEGA sconto del 36% su Amazon

L’Urbanista Malibu rappresenta una vera rivoluzione nel mondo degli altoparlanti portatili, grazie alla sua innovativa tecnologia di ricarica solare integrata. Con le celle solari Powerfoyle, questo dispositivo non solo garantisce una riserva di batteria per tutto il giorno, ma continua a ricaricarsi in modo efficiente sia alla luce interna che esterna. Attualmente in mega sconto del 36% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 109,00 euro, anziché 169,00 euro.

Speaker Urbanista Malibu: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La compatibilità con tablet, iPhone e dispositivi Android, unita alla connettività Bluetooth 5.2, assicura un’esperienza senza interruzioni. Non ci sono limiti alla tua libertà di movimento: l’Urbanista Malibu è progettato per chi vive la vita senza confini. Il design impermeabile e il robusto certificato IP67 offrono una resistenza all’acqua eccezionale, ideale per l’uso in spiaggia, in piscina o sotto la pioggia. Inoltre, il cordino integrato aggiunge un ulteriore livello di praticità, permettendoti di portare l’altoparlante ovunque con te in modo sicuro e comodo.

Una delle caratteristiche più affascinanti dell’Urbanista Malibu è la funzione Stereo Link, che consente di collegare due altoparlanti insieme per creare un’esperienza audio stereo coinvolgente. Ispirato alla vibrante città balneare californiana, questo altoparlante non solo offre prestazioni eccezionali, ma è anche un omaggio allo stile di vita dinamico e all’aperto. Disponibile in due eleganti colorazioni, Nero Midnight e Grigio Desert, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Oltre a essere un potente strumento per l’ascolto della musica, l’Urbanista Malibu si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità. Realizzato con plastica e tessuti riciclati, questo altoparlante dimostra che è possibile combinare eccellenza tecnologica e rispetto per l’ambiente. Ogni dettaglio è studiato per offrire un prodotto di alta qualità che rispetta la natura.

Oggi, con uno sconto eccezionale del 36% su Amazon, l’Urbanista Malibu diventa un’opportunità imperdibile per chiunque desideri un altoparlante versatile, resistente e eco-friendly. Non perdere l’occasione di acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 109,00 euro.