Speaker JBL GO 3 ECO: PERFETTO per l'estate (-20%)

L’estate è il momento perfetto per godersi la musica all’aperto, e con lo speaker JBL GO 3 ECO, potrai farlo in grande stile. Questo diffusore Bluetooth ultracompatto unisce un audio di qualità eccezionale a un design eco-sostenibile, rendendolo la scelta ideale per chi vuole portare la propria colonna sonora preferita ovunque, rispettando l’ambiente. Oggi, su Amazon, è possibile acquistarlo con uno sconto del 20%, un’opportunità imperdibile per farlo tuo al prezzo speciale di soli 35,99 euro, anziché 44,99 euro.

Speaker JBL GO 3 ECO: la tua musica sempre con te

Il JBL GO 3 ECO non è solo un piacere per le orecchie ma anche per l’occhio. Le sue dimensioni ridotte e il design vivace lo rendono un accessorio alla moda, facile da portare in tasca o nello zaino. Nonostante le sue dimensioni compatte, offre un suono potente grazie alla tecnologia JBL Pro Sound, garantendo bassi vigorosi e un’esperienza d’ascolto di alta qualità. Realizzato con materiali riciclati, rappresenta una scelta consapevole per chi vuole fare la propria parte nella salvaguardia dell’ambiente senza rinunciare alle prestazioni.

La resistenza all’acqua e alla polvere, certificata IP67, rende il JBL GO 3 ECO un compagno ideale per tutte le attività estive. Che tu sia in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia, questo speaker continuerà a funzionare senza problemi, permettendoti di godere della tua musica preferita in ogni situazione.

L’autonomia della batteria è un altro punto di forza: con una sola ricarica, offre fino a 5 ore di riproduzione continua. Il collegamento wireless tramite Bluetooth assicura uno streaming musicale fluido da qualsiasi dispositivo compatibile, eliminando il fastidio dei cavi.

Nella confezione, oltre al JBL GO 3 ECO, troverai un cavo USB Type-C per la ricarica, una guida rapida e una scheda dati sulla sicurezza. Tutto il necessario per iniziare subito a utilizzare il tuo nuovo speaker e vivere un’estate all’insegna della musica.

Non perdere l’occasione di acquistare il JBL GO 3 ECO su Amazon con uno sconto del 20%. Scegli di unire stile, qualità e sostenibilità per le tue avventure musicali estive, al prezzo ridicolo di soli 35,99 euro.