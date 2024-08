Speaker JBL Clip 5: IMBATTIBILE con questo SCONTO su Amazon

Il JBL Clip 5 è il compagno ideale per l’estate e le attività fisiche all’aperto, e oggi è disponibile su Amazon con uno sconto interessante del 21%. Questo speaker portatile si distingue per il suo suono potente e i bassi vibranti, resi possibili dalla tecnologia JBL Pro Sound. Nonostante le dimensioni compatte, lui offre un’esperienza audio di alta qualità che sa stupire.

Approfitta subito di questa favolosa promozione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 54,99 euro, anziché 69,99 euro.

Speaker JBL Clip 5: difficile resistergli a questo prezzo

La lunga autonomia della batteria è un altro punto di forza. Con una sola ricarica, il JBL Clip 5 garantisce fino a 12 ore di riproduzione musicale senza fili. E per chi desidera prolungare ancora di più la durata, la funzione Playtime Boost permette di aggiungere fino a 3 ore extra semplicemente toccando un pulsante.

Pensato per chi ama portare la musica ovunque, il JBL Clip 5 è dotato di un moschettone integrato ridisegnato che consente di attaccarlo facilmente a zaini, cinture o qualsiasi supporto. La sua resistenza all’acqua e alla polvere, certificata IP67, lo rende perfetto per l’uso in piscina, sotto la doccia o in qualsiasi ambiente outdoor. Inoltre, con il pratico “moschettone” integrato nel design, sarà davvero facile portarlo sempre con te.

Per chi desidera un suono ancora più ricco e avvolgente, il JBL Clip 5 offre la possibilità di connessione multi-diffusore. È possibile abbinare due Clip 5 per un audio stereo o collegare più diffusori compatibili con JBL Auracast per un’esperienza sonora ancora più profonda.

Il pacchetto del JBL Clip 5 comprende l’altoparlante Bluetooth portatile, un cavo USB Type C per la ricarica, una guida rapida e una scheda di sicurezza. Inoltre, è disponibile in una varietà di colori ispirati alle tendenze dello street style e del lifestyle, inclusa una raffinata versione nera.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon e porta con te il JBL Clip 5 per un’estate all’insegna della musica e del divertimento, ovunque tu sia. Non perdere l’occasione di avere un compagno di viaggio così versatile e potente, oggi al prezzo competitivo di soli 54,99 euro.