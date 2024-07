Speaker BOSE SoundLink Flex: stile e qualità in SUPER sconto

Un’opportunità imperdibile attende gli amanti della musica e della tecnologia: il BOSE SoundLink Flex è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 15%. Questo speaker portatile è perfetto per chi desidera un’esperienza audio superiore ovunque si trovi. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 152,99 euro, anziché 179,95 euro.

Speaker BOSE SoundLink Flex: bello, moderno e a un prezzo irresistibile

Il design all’avanguardia del SoundLink Flex combina eleganza e robustezza, rendendolo ideale sia per l’uso domestico che per le avventure all’aperto. Grazie al trasduttore progettato su misura, offre un suono profondo, chiaro e coinvolgente. Non importa dove ti trovi, ogni nota sarà riprodotta con precisione, garantendo un’esperienza sonora senza pari.

Una delle caratteristiche distintive di questo speaker è la tecnologia PositionIQ, che rileva automaticamente la posizione del diffusore per ottimizzare la qualità audio in ogni ambiente. Che sia posizionato in orizzontale, verticale o appeso, il SoundLink Flex assicura sempre la massima nitidezza del suono.

Perfetto per chi ama l’avventura, il SoundLink Flex è costruito per resistere a tutte le intemperie. Certificato IP67, è impermeabile e resistente alla polvere. Non solo è sigillato con materiali impermeabili, ma galleggia anche, rendendolo ideale per l’uso in piscina, al mare o durante escursioni in barca. La sua robustezza non si limita all’acqua: è resistente alle cadute, alla ruggine, alla corrosione e ai raggi UV, garantendo una lunga durata anche nelle condizioni più estreme.

Il SoundLink Flex è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio che offre fino a 12 ore di autonomia. Si ricarica facilmente tramite il cavo USB-C incluso, permettendoti di godere della tua musica preferita senza interruzioni.

Per chi cerca funzionalità extra, questo diffusore è equipaggiato con un microfono integrato, che consente di effettuare e ricevere chiamate con chiarezza. Con un semplice tocco, puoi accedere ai comandi vocali di Siri o Google Assistant del tuo telefono.

La connettività Bluetooth del SoundLink Flex è impeccabile, permettendoti di abbinarlo facilmente a dispositivi entro un raggio di 9 metri. Inoltre, l’app Bose Connect aggiorna automaticamente il diffusore con il software più recente e offre opzioni di personalizzazione per un’esperienza ancora più completa.

