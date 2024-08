Speaker Bluetooth portatile POTENTE, impermeabile e a PREZZO MINI (29€)

Ascolta la tua musica preferita dove vuoi con questa piccola cassa portatile potentissima e impermeabile che oggi potrai avere a molto meno del suo prezzo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker Bluetooth portatile Ortizan X10 a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 25% che ti permette di risparmiare un bel po’ e soprattutto i porti a casa una cassa wireless dal suono meraviglioso. Puoi collegare tutti i dispositivi che desideri in modo veloce e te la puoi portare in qualsiasi posto, anche al mare o in piscina.

Speaker Bluetooth che costa poco ma offre tanto

Lo speaker Bluetooth Ortizan X10 è dotato di una potenza da 24 W e un suono surround a 360°. Lo puoi tranquillamente usare all’aperto perché l’audio riesce ad arrivare a grande distanza. La connessione Bluetooth 5.0 garantisce un accoppiamento immediato con i tuoi dispositivi e una bassissima latenza.

Ha un design estremamente compatto e leggero ed è resistente all’acqua con certificazione di grado IPX7. Possiede anche delle luci colorate RGB che potrai attivare e disattivare e dei comandi per regolare il volume e per rispondere eventualmente alle chiamate. Gode di una batteria che garantisce fino a 30 ore con una ricarica completa. Inoltre possiede uno slot per scheda microSD.

Non perdere tempo perché sicuramente a questo prezzo lo vorranno tutti. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth portatile Ortizan X10 a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.