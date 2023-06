Speaker Bluetooth Philips? Sei l'anima della FESTA per 12h (-30%)

Se sei alla ricerca di uno speaker Bluetooth comodo, di qualità e che non costi un abisso non ti preoccupare: non devi duplicare il tuo budget. Infatti ho trovato il compromesso perfetto se così si può definire. In realtà Philips ti mette a portata di mano questo prodotto unico nel suo genere e design che non ti fa pentire un secondo dell’acquisto.

Approfittane ora che costa appena 49€ ma è tutto dovuto al ribasso del 30% su Amazon. Non te lo lasciare scappare e completa subito l’acquisto con un solo click.

Le spedizioni, grazie ai servizi Prime, sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.

Speaker Bluetooth Philips: il massimo della comodità a portata di mano

Questo speaker Bluetooth suona una bomba senza lasciare niente al caso. Con una potenza straordinaria e il suo laccetto integrato, praticamente te lo porti sempre dietro senza farne mai a meno. Devo ammettere che Philips ha fatto centro in tutto e per tutto.

Il design è particolare ma senza ombra di dubbio comodo. Sulla parte superiore hai a disposizione anche i tasti fisici così non devi avere sempre lo smartphone in mano per cambiare canzone o tanto altro.

Conta che è potente in tutto e per tutto, infatti ti puoi allontanare fino a 20 metri senza far sfalsare la connessione. In più è resistente sia ad acqua che alla polvere per averlo con te anche in avventure spericolate come in montagna, al mare e così via.

Ti dico subito che non scendi a compromessi neanche con la batteria. Una carica completa ed ecco che ci fai affidamento per almeno 12h. Insomma, geniale vero?

Se volevi uno speaker Bluetooth questo di Philips è quello da acquistare. Collegati su Amazon per approfittare del 30% di sconto e acquistalo ad appena 49,00€.

