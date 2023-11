Spazzolino elettrico sonico Philips Sonicare al 43% in MENO

Hai cura dei tuoi denti e vuoi cambiare spazzolino elettrico facendo un bel salto di qualità? Allora dai un’occhiata a questa occasione pazzesca. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 a soli 84,99 euro, invece che 149,99 euro.

Grazie a questo sconto del 43% avrai un risparmio notevole, di bene 65 euro. Davvero niente male, anche perché siamo di fronte all’eccellenza. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 17 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Philips Sonicare: la tecnologia sonica per un sorriso splendente

Questo spazzolino elettrico sonico è spettacolare ma diamo uno sguardo agli aspetti più importanti:

Tecnologia sonica: questa tecnologia permette all’acqua di penetrare in profondità sia tra i denti che lungo le gengive, garantendo una pulizia eccellente.

Design: oltre ad avere un’impugnatura ergonomica e un peso minimo, gode della tecnologia BrushSync che ti invia promemoria di quando devi sostituire la testina. In questo odo avrai sempre la miglior qualità.

Confezione: incluso nell’offerta troverai una custodia da viaggio molto comoda, un dispositivo di pulizia con raggi UV e una stazione di ricarica. La batteria dura fino a 2 settimane.

Assolutamente un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Quindi prima che non sia più disponibile, fiondati su Amazon e acquista il tuo Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 a soli 84,99 euro, invece che 149,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.