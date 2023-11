Spazzolino elettrico Oral-B Genius X a PREZZO INCREDIBILE (-58%)

Hai deciso di acquistare uno spazzolino elettrico per avere denti più bianchi e sani? Ne vuoi uno di qualità senza fare sacrifici? Allora da un’occhiata a questa incredibile promozione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Oral-B Genius X a soli 84,94 euro, invece che 199,99 euro.

Non darti pizzicotti perché sei sveglio, non è un sogno. Siamo però di fronte a uno sconto spaventoso del 58% che porta il prezzo al minimo storico. Oggi puoi risparmiare qualcosa come 115 euro sul totale. Va da sé quindi che devi essere un lampo, perché a questa cifra lo vorranno tutti. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16,99 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Oral-B Genius X è da prendere adesso, senza pensarci

Non ci sono dubbi che a questo prezzo è l’affare del giorno, ma andiamo comunque ad analizzare le varie tecnologie e prestazioni:

Denti più puliti: grazie alla testina rotonda CrossAction, ogni dente viene avvolto e spazzolato con cura, senza lasciarne nemmeno uno. L’azione rotante sbianca i denti e non rovina le gengive.

Tante modalità: possiede ben 6 impostazioni per venire incontro a ogni esigenza. Puoi scegliere tra pulizia quotidiana, profonda, per denti sensibili, sbiancante, delicata sulle gengive e nettalingua. Inoltre l’intelligenza artificiale analizza il tuo stile di spazzolamento e ti aiuta a migliorare.

Confezione: all’interno della confezione trovi anche una bellissima e comoda custodia da viaggio, un caricatore e una testina.

L’offerta scadrà in tempo record quindi sii rapido. Prima che non sia più disponibile vai su Amazon e acquista il tuo Oral-B Genius X a soli 84,94 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.