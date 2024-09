Spazzolino elettrico Oral-B con accessori e dentrificio sbiancante in maxi sconto (-55%)

Offerta molto interessante per la tua igiene orale su Amazon dove puoi acquistare un pacchetto che comprende lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 con 2 testine di ricambio, 1 custodia da viaggio, 1 spazzolino e 1 dentifricio Pro-Expert Sbiancante a soli 49,94 euro invece di 111,02. La spedizione Prime è disponibile.

Spazzolino elettrico Oral-B: igiene orale mai così semplice

Con lo spazzolino elettrico Oral-B puoi contare su un livello di pulizia ben superiore rispetto agli spazzolini manuali, quantificabile fino al 100% di placca in più grazie alla sua testina rotonda che avvolge ogni dente. Una soluzione ideale per avere gengive più sane e migliorare in modo sensibile la propria igiene orale.

Il sensore di pressione integrato ti avvisa se stai spazzolando troppo forte, proteggendo le tue gengive delicate. Avrai un’azione sbiancante fin dal primo utilizzo, rimuovendo efficacemente le macchie superficiali e migliorando l’aspetto del tuo sorriso.

La batteria è potente e garantisce un’autonomia di oltre due settimane con una sola carica, rendendolo ideale per viaggi o per chi non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti. Il timer di 2 minuti ti aiuta a rispettare il tempo di spazzolamento raccomandato dai dentisti per la pulizia di ogni zona della bocca.

Il kit include quindi tutto il necessario: un manico con caricatore, due testine, una custodia da viaggio premium per portare il tuo spazzolino ovunque e un dentifricio Oral-B Pro-Expert Sbiancante Sano. Tutto questo a soli 49,94 euro invece di 111,02. Da non perdere.