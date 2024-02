Spazzolino elettrico in FAMIGLIA: 8 testine e 5 modalità, prezzo TOP

Uno spazzolino elettrico che è comodo, pieno di funzionalità ma soprattutto fa il suo dovere: rende l’igiene orale più accurata che mai. Portalo a casa e usalo con tutta la famiglia, già in confezione trovi 8 testine per non dover effettuare secondi acquisti.

Semplicissimo da utilizzare, non ne farai mai più a meno.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Spazzolino elettrico: un prodotto che fa brillare i tuoi denti

Anche se è la prima volta che lo utilizzi non ti preoccupare, non avrai alcuna difficoltà. Forse ti potrà sembrare strano ma appena passerai la lingua sui denti ti accorgerai che la differenza si sente… e si vede! Lo Spazzolino elettrico di Seago è adatto a tutta la famiglia e non si fa scoraggiare da niente e nessuno.

Naturalmente è impermeabile ed ha dalla sua parte una batteria eccezionale. Pensa che con una sola ricarica hai fino a 30 giorni di utilizzo. Come ti dicevo, poi, hai 8 testine che puoi ripartire con gli altri membri della famiglia o tenerle da parte per averle di ricambio.

Le modalità di spazzolamento sono 5 per poter rispettare tutte le esigenze, gengive sensibili comprese, con il bottone scegli quella che vuoi e via con la pulizia. Per aiutarti a tenere il conto hai il timer integrato di 2 minuti e la vibrazione ogni 30 secondi così puoi cambiare area della bocca.

Che altro dirti, in confezione trovi il cavo di ricarica per farlo tornare operativo una volta al mese.

Che altro dirti, in confezione trovi il cavo di ricarica per farlo tornare operativo una volta al mese.

