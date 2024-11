Spazio sul PC esaurito? Acquista uno dei migliori 8 SSD portatili, oggi prezzi shock

Se la memoria interna del tuo computer ti ha lasciato a piedi, vuoi semplicemente portarti dietro i file che desideri o salvare la tua collezione di film e serie TV, hai bisogno di un SSD portatile. Oggi abbiamo selezionato 8 SSD portatili che secondo noi sono i migliori e hanno prezzi davvero bassissimi.

SSD portatili a prezzi mai visti: ecco la lista dei migliori 8

Netac ZX20 in questa versione da 512 GB oggi lo puoi avere a soli 49 euro, con lo sconto del 30%. Ha l’interfaccia USB 3.2 per trasferimenti velocissimi e un design accattivante e robusto con una pratica asola.

Puoi ottenere il veloce e performante SSD Verbatim, sempre con capacità di 512 GB, a soli 54,60 euro, invece che 89,99 euro. Ha un peso di soli 98 grammi ed è super resistente. Trasferimenti veloci e compatibilità con tanti device.

Crucial X6 da 1 TB è sicuramente il migliore per qualità prezzo. Oggi è tuo a soli 77,81 euro, con lo sconto del 42%. Gode di trasferimento dati fino a 8000 MB/s ed è super compatto.

Metti nel tuo carrello il mitico SanDisk Extreme da 1 TB a soli 102,89 euro, il più venduto. Design estremamente robusto, pratica asola per agganciarlo dove vuoi e protezione IP65. È in grado di trasferire file fino a 1050 MB/s.

Ottimo anche WD Elements SE da 1 TB, uno dei più compatti della categoria. E gode di una velocità fino a 400 MB/s. Solo oggi in offerta a 107,24 euro, invece che 149,99 euro.

Non poteva certo mancare in questa lista il mitico Samsung T7. Abbiamo deciso di segnalarti la versione da 1 TB, secondo noi quella con il migliore rapporto qualità prezzo. Ora infatti è tuo a soli 108,33 euro.

Praticamente come una USB ma è un SSD ed è anche velocissimo. Stiamo parlando del fantastico Kingston XS1000 da ben 2 TB che oggi puoi aggiungere al tuo carrello a soli 117,85 euro. Storage gigante e trasferimento fino a 1050 MB/s.

E concludiamo in bellezza con l’innovativo Lexar SL500M da 1 TB. Un SSD molto particolare che, oltre ad avere la classica USB per il trasferimento, possiede un kit magnetico per agganciarlo al tuo iPhone. Ha una capacità di trasferimento di 2000 MB/s e oggi è tuo a soli 121 euro circa.

Approfitta anche tu di queste ottime promozione per avere uno dei migliori SSD portatili in offerta su Amazon. Fai veloce però perché queste occasioni non rimarranno così in eterno. E se sei abbonato ai servizi Prime riceverai i tuo SSD portatile a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Se non sei ancora inscritto fallo adesso cliccando qui.