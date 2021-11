Soundpeats Air 3: l'alternativa Air Pods con chip Qualcomm al minimo storico

Se stai cercando un buon paio di auricolari Bluetooth in stile Air Pods, le Soundpeats Air 3 sono una delle alternative migliori nella loro fascia di prezzo, oggi al minimo storico. Si tratta di auricolari dotati di chip Qualcomm AptX dal rapporto qualità prezzo eccezionale, che abbiamo anche avuto occasione di provare.

Auricolari Bluetooth Soundpeats Air 3: caratteristiche tecniche

Le Air 3 si caratterizzano già per un design estremamente compatto. Gli auricolari sono davvero piccoli e leggeri, e lo stesso vale per la custodia di ricarica che entra tranquillamente nel taschino dei jeans. Come accennato in apertura, le cuffie ospitano un chip Qualcomm, in questo caso il QCC3040. Sfruttano il protocollo Bluetooth 5.2 e sono naturalmente cuffie TWS (True Wireless Stereo). Ottimi i comandi touch, decisamente precisi e reattivi, che consentono di gestire traccia, volume, chiamate, assistenti vocali e perfino la modalità “gioco”. Si tratta di una particolare modalità che riduce al minimo la latenza (solo 60ms) in modo da offrire una sincronia perfetta durante la riproduzione video o, appunto, i videogiochi.

Puoi trovare la nostra recensione completa a questa pagina.

Per quanto riguarda la qualità audio, il codec AptX fornisce una fedeltà sonora decisamente apprezzabile e stupefacente per la fascia di prezzo. I bassi sono pieni e incisivi, senza compromettere medi e alti che rimangono chiari e cristallini. Altrettanto buoni i microfoni con cancellazione del rumore, che garantiscono una voce chiara e cristallina. Naturalmente non manca la possibilità di utilizzare un solo auricolare, raddoppiando potenzialmente l’autonomia complessiva. Davvero comodo il sensore di prossimità che interrompe la riproduzione quando l’auricolare viene rimosso dall’orecchio, per poi riprendere una volta indossato nuovamente. L’autonomia complessiva raggiunge le 17,5 ore, piuttosto inaspettata considerando le dimensioni del power bank. Insomma, un prodotto da prendere seriamente in considerazione se si cerca un rapporto qualità/prezzo al top.

Grazie ad un coupon di 5 euro che si somma allo sconto del 18% preapplicato, le Soundpeats Air 3 possono essere acquistate su Amazon a soli 36,99 euro per un risparmio di circa 15 euro sul prezzo di listino.