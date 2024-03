Soundcore Q45 in offerta: su Amazon il prezzo crolla del 33%

Le Soundcore Q45 sono delle eccellenti cuffie Bluetooth, che dalla loro hanno un punto di forza decisamente notevole: una cencellazione del rumore adattiva di primo livello. Il prezzo? Decisamente interessante, specie grazie all’offerta attuale di Amazon: le paghi solamente 99€, grazie ad un robusto sconto del 33%.

La tecnologia di cancellazione del rumore adattiva delle Space Q45 si adatta automaticamente all’ambiente circostante, offrendo la migliore esperienza possibile sia in ambienti interni che esterni. Grazie all’app soundcore, è possibile personalizzare ulteriormente l’esperienza scegliendo tra cinque livelli di cancellazione del rumore, per un controllo ancora più granulare sul proprio spazio sonoro personale.

Una delle caratteristiche più apprezzate delle Space Q45 è la loro straordinaria durata della batteria. Con 50 ore di riproduzione in modalità di cancellazione del rumore, queste cuffie sono perfette per lunghi viaggi o per settimane di ascolto senza preoccupazioni.

La modalità normale estende ulteriormente la durata fino a 65 ore, e la funzione di ricarica rapida consente di ottenere 4 ore di riproduzione con soli 5 minuti di ricarica.

Dal punto di vista audio, le Space Q45 non deludono. I driver da 40 mm con diaframma a doppio strato in seta e ceramica offrono un suono dettagliato, con bassi profondi e alti cristallini. La compatibilità con la modalità LDAC assicura una qualità del suono wireless ad alta risoluzione, per un’esperienza d’ascolto di altissimo livello.

Il comfort è un altro punto di forza delle Space Q45. La combinazione di un design raffinato, una struttura ergonomica e dettagli pensati per il comfort, come i cuscinetti morbidi e l’archetto regolabile, rendono queste cuffie piacevoli da indossare anche per periodi prolungati. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito a meno di 100€!