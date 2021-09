Le Soundcore Life P3 si trovano in offerta su Amazon a 59,99€, con uno sconto del 25% e un risparmio di ben 20 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta del nuovo modello delle cuffie true wireless di Anker, vendute di listino a 80 euro e disponibili in 5 colorazioni diverse. Rispetto alle P2 – spesso in offerta su Amazon – le P3 hanno un design un po' diverso, resta invariata la forma allungata e il formato in-ear, ma il nuovo modello risulta più curato esteticamente, con un sottile frame cromato che riveste la parte esterna degli auricolari.

I driver da 11mm garantiscono un'ottima qualià audio sia in chiamata che in riproduzione musicale, i bassi sono potenti e tramite l'applicazione è possibile equalizzare il suono a proprio piacimento. Le Soudcore Life P3 si connettono allo smartphone via bluetooth e si interfacciano con l'apposita applicazione sviluppata da Anker, che consente di selezionare uno dei profili audio predefiniti e di configurare i comandi soft touch.

Questo modello integra un sistema di cancellazioneattiva del rumore, le cuffie captano i suoni esterni e li attenuano per isolare quasi completamente l'utente. Si tratta di una tecnologia molto utile durante lunghi viaggi in treno o aereo, per isolarsi dal frastuono esterno.

Il produttore dichiara un'autonomia fino a 35 ore con una sola carica della custodia, mentre ogni auricolare garantisce fino a 7 ore di riproduzione senza interruzioni.

Oggi le Soundcore Life P3 sono disponibili in offerta su Amazon a 59,99€, con uno sconto di 20 euro rispetto al prezzo iniziale. Non manca la spedizione Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica