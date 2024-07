Soundcore K20i: auricolari wireless ECCEZIONALI a SOLI 22€ su Amazon

Se vuoi degli auricolari wireless di qualità senza spendere tanti soldi allora devi dare un’occhiata a questa strepitosa occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Soundcore K20i a soli 22,49 euro, invece che 29,99 euro. Per averli a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 25% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare un bel po’ di soldi su un prezzo nemmeno altissimo in partenza. Queste cuffiette Bluetooth garantiscono una comodità eccellente e una batteria dalla durata enorme. Sono resistenti all’acqua e hanno microfoni sensibili per le chiamate.

Soundcore K20i: a questa cifra sono da prendere al volo

Sicuramente con questo sconto gli auricolari wireless Soundcore K20i sono uno dei migliori affari che puoi fare oggi. Hanno driver da 13 mm che garantiscono un suono eccellente e un design che offre il massimo del comfort anche dopo diverse ore che le hai alle orecchie. Puoi facilmente equalizzare il suono come desideri scegliendo tra 22 set già impostati.

La tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione estremamente stabile e senza latenza. Si collegano in un attimo ai tuoi dispositivi e hanno una durata di 36 ore complessive e 6 ore con una singola ricarica. Inoltre sono resistenti all’acqua con certificazione IPX5 e quindi le puoi usare tranquillamente per fare attività sportive.

Fai alla svelta perché difficilmente un’offerta del genere può durare a lungo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi Soundcore K20i a soli 22,49 euro, invece che 29,99 euro. Per averli a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.