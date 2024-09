Soundbar Samsung 3.1 con surround in maxi sconto Amazon (-40%)

Una soundbar che ti permetterà di fare uno step avanti clamoroso nella qualità della tua esperienza audiovisiva in salotto: è la Samsung HW-B650D/ZF, con 4 speaker, audio a 3.1 canali e suono surround garantito dal sub wireless, che puoi acquistare in sconto a soli 199 euro invece di 329.

Soundbar Samsung HW-B650D/ZF: il cinema a casa

La soundbar è dotata di 4 speaker se supporta tecnologie avanzate come Dolby Audio e DTS Virtual per darti un suono avvolgente che ti faccia sentire al centro dell’azione.

Il sistema a 3.1 canali include un altoparlante centrale che migliora la chiarezza dei dialoghi, mentre il subwoofer con Bass Boost ti regala bassi profondi e potenti. Con la tecnologia Adaptive Sound, le impostazioni audio si ottimizzano automaticamente in base ai contenuti che stai guardando per darti sempre l’equalizzazione migliore.

Compatibile con Alexa e Google Assistant, puoi controllarla anche tramite semplici comandi vocali. La multiconnessione bluetooth è utile invece per collegare più dispositivi contemporaneamente e selezionare al momento quello che vuoi utilizzare. Molto interessante è la modalità notturna per ascoltare ogni dettaglio senza disturbare gli altri, mentre la modalità Gioco ottimizza l’audio durante le sessioni più intense.

La soundbar include un telecomando e una staffa da muro per un’installazione semplice e discreta. Misura 86 x 5,94 x 7,5 cm e pesa solo 2 kg, rendendola facile da integrare nel tuo spazio: il prezzo in offerta è di 199 euro invece di 329. Da non perdere.