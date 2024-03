Soundbar Hisense 240W 2.1 canali in ottima OFFERTA su Amazon

Migliora l’audio della tua TV spendendo pochissimo con questa soundbar Hisense da 240W a 2.1 canali oggi in offerta su Amazon a soli 109 euro. Con spedizione Prime e consegna immediata sarà a casa tua in men che non si dica.

Soundbar Hisense in offerta: le caratteristiche

La soundbar Hisense HS2100 2.1, con una potenza totale di 240W, offre un suono chiaro e potente, perfetto per goderti film, musica e giochi con un audio cinematografico.

Il subwoofer esterno wireless, con il suo design sottile ed elegante, aggiunge profondità e potenza al suono, creando bassi ricchi e avvolgenti che ti faranno sentire al centro dell’azione. La soundbar supporta anche Dolby Digital e DTS Virtual:X per un surround virtuale per un’esperienza di visione più immersiva.

Con le opzioni di connettività HDMI, USB e ingresso audio ottico, puoi facilmente collegare la soundbar al tuo televisore, al lettore multimediale o a qualsiasi altro dispositivo compatibile. Inoltre, grazie al bluetooth, puoi facilmente riprodurre la tua musica in streaming direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Una scelta economica, ma funzionale. La soundbar Hisense ti permetterà di stravolgere l’audio della tua TV con una piccola spesa: su Amazon a soli 109 euro.