Soundbar compatta Bose in super offerta: audio come al cinema a casa tua

Compatta, ma con un suono corposo e potente. Questa soundbar compatta della Bose è in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante: facilissima da usare, si collega con estrema facilità a qualsiasi Smart TV. Grazie allo sconto del 33%, oggi la paghi meno di 200€ (invece di quasi 300€).

E’ progettata per fornire un suono chiaro e nitido, con un’ottima resa dei dialoghi, grazie alla modalità ad hoc progettata per renderli estremamente chiari e nitidi. Questa modalità funziona analizzando il contenuto che stai guardando in tempo reale, isolando e amplificando i dialoghi, in modo da renderli facili da seguire anche quando la colonna sonora o gli effetti sono estremamente alti (una tendenza fin troppo comune nei film e nelle serie TV).

I due driver full-range angolati offrono un’esperienza audio più realistica, creando un suono che avvolge l’ascoltatore e migliora la qualità audio generale della TV. Oltre a migliorare l’audio della TV, la soundbar può essere utilizzata come diffusore Bluetooth per riprodurre musica e podcast preferiti in streaming wireless da qualsiasi dispositivo compatibile.

Come anticipato, la configurazione del Bose Diffusore TV è estremamente semplice e rapida. Basta un unico collegamento alla TV tramite un cavo audio ottico (incluso) o un cavo HDMI (venduto separatamente). Grazie alla tecnologia HDMI-CEC, il diffusore si accende automaticamente insieme al televisore e risponde ai comandi del telecomando per la regolazione del volume. Insomma, è davvero comodissima da usare: acquistala subito per risparmiare 100€.