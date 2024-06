Soundbar 2 in 1 con design innovativo a SOLI 79€ su Amazon

La tua TV è bellissima ma ha un audio un po’ basso e poco coinvolgente? Vorresti qualcosa che aumenti il volume e renda i tuoi contenuti più realistici? Allora vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello questa Soundbar 2 in 1 a soli 79,99 euro, invece che 119,99 euro. Per averla a questo prezzo applica anche il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di una ribasso già applicato del 25%, più di un ulteriore sconto di 10 euro da applicare, per una risparmio totale di ben 40 euro. Inutile dire che a un prezzo del genere sparirà in poco tempo. Quindi sii rapido.

Soundbar potente che puoi staccare in due pezzi

Una delle ottime caratteristiche di questa Soundbar è sicuramente il suo design 2 in 1 che ti permette di decidere se tenerla in un unico pezzo oppure staccarla in due. Così potrai metterla dove vuoi. Ad esempio la puoi tenere sotto la TV oppure posizionarla a fianco in due colonnine.

Gode di un suono molto potente e ricco di sfumature. Possiede tre modalità di equalizzazioni e così potrai regolare l’audio come desideri. Inoltre la potrai collegare in modalità Bluetooth ai tuoi dispositivi, senza nemmeno usare i cavi. È dotata anche di porte ARC, AUX e USB.

Non aspettare che l’offerta scada. Sicuramente a questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un lampo. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua Soundbar 2 in 1 a soli 79,99 euro, invece che 119,99 euro. Per averla a questo prezzo ricordati di applicare anche il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.