Sottovuoto KitchenBoss per alimenti in sconto SHOCK del 22%

In questo momento, in cui i prezzi del cibo sono davvero alti, a fare una spesa importante e di qualità da sfruttare bene nel corso delle giornate è una scelta davvero ottimale. Ma per fare ciò, non solo devi avere un buon frigorifero ma anche un buon prodotto per il sottovuoto, preferibilmente a marca KitchenBoss. Grazie allo sconto del 22% avrai la possibilità di portare a casa questo modello a un pezzo di appena 39,12€ invece di 49,99€. L’occasione non da poco per mantenere letteralmente qualsiasi tipo di pietanza!

Non lasciare che MAI nulla vada a male con il sottovuoto KitchenBoss

Entra nel mondo dell’efficienza e della praticità culinaria con la macchina 3-in-1 di KitchenBoss, una compagna indispensabile per la conservazione alimentare di lunga durata. Questa versatile macchina non solo sottovuota e sigilla alimenti secchi, ma offre anche la comodità di una funzione di pompaggio esterna, consentendo di collegarsi a contenitori esterni per un’estrazione sottovuoto rapida e efficiente.

Dotata di tre modalità di utilizzo: Inching (vuoto manuale), Dry Vac (sottovuoto e sigillatura di alimenti secchi) e Seal Only (solo sigillatura), la KitchenBoss si adatta a ogni esigenza culinaria. Non da meno, grazie alla forte aspirazione, questa macchina è in grado di rimuovere rapidamente l’aria e sigillare sottovuoto il cibo, garantendo una conservazione ottimale dei sapori e delle proprietà nutritive degli alimenti.

La praticità è al centro del design di questa macchina sottovuoto, con una modalità automatica one-touch per una semplice operatività e una modalità manuale per aspirare una vasta gamma di alimenti, dai prodotti da forno alle carni fresche. Inoltre, la possibilità di utilizzare la funzione Dry Vac per alimenti secchi, come biscotti, noci e snack, la rende un’opzione versatile per ogni tipo di conservazione.

Compatto e ideale per l’uso domestico, questa macchina sottovuoto KitchenBoss è perfetta per la tua cucina, assicurandoti una conservazione ottimale degli alimenti ovunque tu vada. Con la KitchenBoss, preparare, conservare e gustare i tuoi cibi preferiti non è mai stato così facile e conveniente. Anticipi la massima convenienza, anche in cucina, acquistando questo prodotto sconto del 22%!