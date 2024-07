Sottovuoto da viaggio, GENIALATA: metti molte più cose in valigia (9,99€)

Con il sottovuoto da viaggio avrai la possibilità di mettere all’interno della valigia molte più cose, eliminando l’aria in eccesso e mantenendole anche più in ordine. Una soluzione geniale, che di fatto ti permetterà di risparmiare sull’acquisto di bagagli aggiuntivi, se ti sposti in aereo.

La confezione da 6 sacchetti è in promozione su Amazon a 9,99€ appena e sarà la tua compagna perfetta per la prossima vacanza! Completa adesso il tuo ordine per approfittarne, ma fai in fretta: la disponibilità è limitata. Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Non si tratta del classico sottovuoto, ma di un prodotto progettato appositamente per i viaggi. La differenza principale sta nella modalità con cui si crea il vuoto di aria. Non serve infatti utilizzare alcun aspirapolvere o pompa per aspirare. Farai tutto semplicemente con le mani! Basterà arrotolare il sacco su sé stesso e l’aria uscirà dall’apposita valvola.

In questo modo ridurrai ulteriormente gli ingombri, proprio perché il sacco alla fine sarà stato arrotolato. Semplice, geniale ed efficace! Infatti, al ritorno dalla vacanza potrei effettuare la stessa identica operazione, senza rischiare di non riuscire a chiudere la valigia.

I sacchetti in promozione sono quelli grandi da 60 X 40 centimetri: avrai tantissimo spazio per i tuoi vestiti e resterai sbalordito di quanto ridotto sarà l’ingombro. Completa ora il tuo ordine su Amazon e accaparrati il kit di sottovuoto da viaggio a 9,99€ (per 6 unità). Lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime.