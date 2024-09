Sostituire la batteria di iPhone 16 sarà molto più semplice

Gli amanti del fai da te ringrazieranno particolarmente Apple per la scelta di rendere molto più semplice sostituire la batteria di un iPhone 16. Attenzione, stiamo parlando dei modelli 16 e 16 Plus. Infatti, per quanto riguarda i top di gamma di Casa Cupertino ancora rimane il procedimento classico.

Com’è possibile che, a una settimana dal lancio, già ci troviamo a parlare di sostituire la batteria di uno smartphone praticamente nuovo di pacca? La perplessità è lecita, ma sappiamo bene come le batterie siano il tallone di Achille dei telefoni e come queste si deteriorino velocemente. Inoltre, qualche difetto di fabbrica potrebbe anche succedere, nessuno è indenne, nemmeno la “Mela Morsicata”.

Non vogliamo certo fare i piantagrane, ma la notizia è davvero interessante e arriva dalla recente pubblicazione dei manuali di riparazione degli iPhone 16. Ovviamente Apple fornisce queste informazioni tecniche a beneficio di tecnici specializzati in riparazione dei suoi dispositivi, ma la semplicità rilevata nei modelli base non vieta che i più coraggiosi vogliano tentare la riparazione fai da te della batteria.

Batteria che ora è decisamente migliorata. Tra l’altro, qualche giorno fa, abbiamo anche pubblicato le effettive capacità della batteria di tutti gli iPhone 16.

iPhone 16: come si sostituisce oggi la batteria

Come dicevamo, se i modelli top di gamma 16 Pro e 16 Pro Max hanno mantenuto la stessa modalità precedente, i nuovi iPhone 16 e 16 Plus hanno semplificato di molto la sostituzione della batteria. Nello specifico come si sostituisce adesso? Stando ai manuali di riparazione il procedimento sembra molto più immediato, rapido e sicuro.

È possibile rimuovere la batteria utilizzando una comunissima batteria da 9 volt. Sfruttando l’energia generata da due morsetti dedicati e collegati alla batteria da 9 volt si procede con lo sciogliere l’adesivo che tiene incollata la batteria allo smartphone. Decisamente meglio delle linguette adesive dei precedenti iPhone e degli attuali 16 Pro e 16 Pro Max.

Nonostante Apple abbia deciso di semplificare e velocizzare la sostituzione della batteria per i nuovi modelli “base” questo procedimento resta ancora un appannaggio per il fai da te, se non proprio per gli appassionati. Infatti, continuano a essere necessari strumenti costosi per il corretto posizionamento e la corretta installazione della nuova batteria.

