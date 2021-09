Da WABetaInfo giunge una suggestione che regala grandi vibrazioni al mondo WhatsApp: uno screenshot relativo alle versioni beta dell'app per Brasile e India, infatti, mostra una funzione che potrebbe avere ripercussioni enormi. Si tratta di un cashback sui pagamenti, qualcosa che potrebbe regalare a WhatsApp (comunque questa funzione verrà integrata) un immediato successo nel mondo dei pagamenti online.

Molto interessante è il fatto che il progetto possa partire dall'India, perché spesso e volentieri è questo sinonimo di una successiva estensione dell'idea a tutto il globo.

WhatsApp, arriva il Cashback?

Che Mark Zuckerberg voglia portare i pagamenti su WhatsApp è cosa risaluta. I propri investimenti sulle valute digitali (da “Libra” in poi) già dimostravano tutte le ambizioni del mondo Facebook in tal senso. L'uso del cashback potrebbe essere una fortissima leva per stimolare l'adozione dello strumento, così come già lo è in altri contesti. Del resto quando si tratta di scegliere quale strumento utilizzare, il mondo Fintech è sempre più ricco di opportunità: il cashback può fare la differenza.

Secondo quanto asserito da WABetaInfo, l'offerta iniziale sarebbe limitata a pochi centesimi ed a pochi pagamenti, ma quando le operazioni sono ripetute diventerebbe una leva interessante che andrebbe a stimolare proprio l'abitudine all'utilizzo di uno strumento già diffuso, già noto, già estremamente semplice e sul quale i contatti sono già in essere. Per certi versi è come se WhatsApp andasse a ricalcare le orme di Satispay, ma attingendo ad una rete abnorme di utenti già in dote. Il cashback sarebbe versato sul conto di chi effettua il pagamento nel giro di 48 ore.

Il fatto che l'esperimento inizi dall'India non isola certo a questo unico Paese tale possibilità. L'India, per svariati motivi, è stata anzi il laboratorio in cui sono nate molte altre funzioni in seguito estese a tutto il mondo (vedi ad esempio l'indicazione “Inoltrato” che compare sui messaggi che inoltriamo dopo aver ricevuto): se così fosse anche per pagamenti e cashback, presto potremmo avere in tasca un nuovo portafoglio ad alto potenziale da poter sfruttare. La regia è di Mark Zuckerberg, gli attori protagonisti siamo noi.