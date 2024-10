Sorpresa: Apple ha presentato il nuovo iPad Mini, prezzo e dettagli

Apple ha deciso di rompere la monotonia di questo martedì pomeriggio annunciando a sorpresa il nuovo modello di iPad Mini. Il tablet, con display Liquid Retina da 8,3 pollici, sarà disponibile dal 23 ottobre nei due nuovi colori blu e viola, oltre che alle finiture già note galassia e grigio siderale, con un design portatile e il chip A17 Pro.

I preordini sono aperti già oggi sul sito ufficiale Apple.

Nuovo iPad Mini: cosa c’è da sapere

Il nuovo iPad Mini è alimentato dal chipset A17 Pro che garantisce un passo in avanti importante in termini di prestazioni ed efficienza energetica rispetto la generazione precedente: questo si traduce quindi in supporto alle attività più impegnative, anche in multitasking, senza rinunciare all’autonomia che può coprire fino all’intera giornata di utilizzo.

Molto importante è naturalmente la presenza dal lancio di iPadOS 18, la nuova versione del sistema operativo con funzioni di intelligenza artificiale garantite da Apple Intelligence, anche se molte di queste saranno disponibili soltanto nei prossimi mesi. Tra queste spiccano l’attesa app Calcolatrice, la Grafia Smart nell’app Note e altre feature di personalizzazione della propria esperienza utente.

I miglioramenti non riguardano solo il chipset, ma tutta la scheda tecnica del tablet. La connettività via wireless e via cavo sarà ancora più veloce grazie al supporto della tecnologia WiFi 6E e, per i modelli Cellular, la presenza del 5G e la possibilità di attivare anche una eSIM. La porta USB-C, invece, è 2 volte più rapida rispetto al passato.

Passo in avanti che riguarda pure le fotocamere, con un sensore posteriore da 12 megapixel con grandangolo e supporto alla tecnologia Smart HDR 4. Il supporto dell’intelligenza artificiale aiuterà inoltre a identificare facilmente i documenti dalla fotocamera e di sfruttare il flash True Tone per rimuovere le ombre.

Compatibile anche con Apple Pencil Pro, con tutte le funzioni pensate per una totale interazione con lo schermo, il nuovo iPad Mini punta quindi a fornire all’utente tutta l’esperienza di un tablet Apple in un formato compatto e dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Il nuovo iPad Mini è già preordinabile e sarà disponibile dal 23 ottobre a partire da 609 euro per il modello WiFi 128GB e di 779 euro per la versione WiFi Cellular. Per il settore Education, il prezzo di partenza è di 549 euro.