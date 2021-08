Sorgenia ritorna a proporre la sua offerta Luce-Gas e FTTH con la possibilità di ricevere un buono Amazon fino a 150 euro. La tariffa in questione sarà disponibile online solo per un periodo limitato di tempo.

Sorgenia buono Amazon: ecco come

La Sorgenia Next Fiber è disponibile in FTTH fino alla velocità di 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in combo con Luce e Gas a soli 24,50 euro ogni mese.

Oltre ad avere un'unica bolletta con i consumi di Luce Gas e Internet, con questa offerta sarà possibile ricevere tramite mail, come detto all'inizio, un Buono Amazon del valore massimo pari a 150 euro.

La promozione in Fibra FTTH di Sorgenia include nei 24,50 euro al mese di canone anche il modem FRITZ!Box 7530 in comodato d'uso gratuito. Inoltre, in aggiunta c'è la possibilità di richiedere opzionalmente a 3 euro al mese in più il FRITZ!Repeater 1200.

Costi ed altro

Sorgenia con la sua offerta Luce+Gas+Fibra non prevede vincoli di permanenza contrattuale. Inoltre, il canone mensile è fisso nel tempo e dunque non potrà essere soggetto a variazioni di alcun tipo. In caso di recesso, il cliente è comunque tenuto alla restituzione del modem per non incorrere nel pagamento dell'apparato incluso in comodato d'uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tariffe