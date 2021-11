Sorgenia blocca il prezzo e premia il valore dell'energia

Non bisogna più perdere tempo, perché la strada è segnata e le istituzioni lo hanno detto con chiarezza: il prezzo dell'energia è destinato a salire ancora e in modo cospicuo. Questo, insomma, è il momento migliore per bloccare questa quota di costo in bolletta ed evitare che i prossimi anni possano diventare un grosso pericolo per le tue tasche. Scegliere il mercato libero ora, insomma, è questione di consapevolezza: alla luce dei profondi disequilibri che hanno colpito il mercato dell'energia, tutto quel che si può fare è mettersi al riparo: scegli ora e i rincari non saranno più un problema tuo.

La strada è segnata però anche in un'altra direzione: affidarsi a gruppi che hanno messo la transizione ecologica al centro della propria azione significa allinearsi in direzione precisa, entrando in un contesto eco-friendly che con la propria scelta di valore innesca un ciclo virtuoso fatto di risparmio, riduzione dell'impatto sull'ambiente e ottimizzazione dei costi anche in prospettiva. Sorgenia (“vogliamo partecipare alla trasformazione digitale e promuovere un nuovo modo di vivere l'energia“) è l'emblema di ciò che il mercato libero è in grado di offrire in questo contesto particolare: costo dell'energia bloccato, approvvigionamento 100% green, soluzioni only-digital e coinvolgimento diretto dell'utente in un meccanismo di formazione e consapevolezza declinato in varie iniziative che premiano i comportamenti di maggior risparmio e sostenibilità.

Del resto, questo è il libero mercato: è capacità di scegliere, partecipando ad una rivoluzione collettiva che avrà inevitabili impatti positivi sui consumi e sull'ambiente.

Sorgenia Next Energy 24 Luce+Gas

Non tutte le offerte sono uguali, anzi: ecco perché comprenderne la struttura è importante per individuare anzitutto che tipo di consumatore si intende essere. Individuarne le caratteristiche significa comprendere i valori reali del brand che le propone e discernere ciò che più è confacente tanto ai propri risparmi, quanto al proprio singolo senso di responsabilità ecologica e sociale.

Tra le offerte che si mettono in luce v'è in primis proprio quella di Sorgenia, da cui giungono due promesse altisonanti: una per l'immediato e una per il lungo periodo. La prima consta di un omaggio da spendere su Amazon come meglio si vuole (verifica l'entità direttamente sul sito Sorgenia). La seconda è relativa al prezzo bloccato della componente energia, il che può garantire un biennio tranquillo proprio nel mezzo della tempesta che ha coinvolto il prezzo del petrolio, del gas e dell'energia elettrica.

L'offerta Next Energy 24 Luce+Gas ti garantisce prezzi bloccati, utili a superare senza contraccolpi le fiammate di prezzo che l'energia avrà ancora nei prossimi mesi. Collegandoti qui puoi avere immediatamente una stima della bolletta che potresti avere in Sorgenia, potendo così valutare in termini estremamente concreti quale possa essere il vantaggio conseguito nel giro del prossimo biennio.

Sorgenia è la prima digital energy company italiana e la trasparenza del rapporto con il cliente è la priorità prima di un gruppo che ha messo offerte, assistenza e gestione smart del contratto ai vertici del proprio progetto di mercato. A partire dal preventivo, per arrivare alla gestione del contratto e al monitoraggio dei consumi, tutto può essere continuamente sotto gli occhi del cliente, il quale rimane in pieno controllo di costi, componenti di spesa, opzioni e tutto quanto concernente il proprio rapporto con l'azienda. 400 mila clienti sono già a bordo e fruiscono quotidianamente di energia elettrica al 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Ecco misurato facilmente l'impatto che il libero mercato può determinare: con Sorgenia è infatti possibile avere ben 400 mila utenze la cui energia è di esclusivo approvvigionamento da fonti 100% green: un passo di importanza immediata e tangibile, con concreta decurtazione nelle emissioni ed a chiaro beneficio collettivo.

L'offerta Sorgenia porta in dote quattro promesse ulteriori:

Tutta l'energia acquistata proviene da fonti rinnovabili prodotte su suolo italiano: una scelta virtuosa di grande valore collettivo oltre che di immediato vantaggio individuale;

Stipuli il contratto online, controlli i consumi online, gestisci i pagamenti online: puoi fare tutto con pochi click. Inoltre, rispondendo semplicemente ad alcune semplici domande, potrai farti aiutare da Sorgenia a valutare il miglior modo di agire per risparmiare e consumare in modo più sostenibile, migliorando il proprio profilo senza la necessità di installare alcun sensore in casa: ci pensa Sorgenia tramite il servizio Beyond Energy , analizzando i tuoi consumi e le tue abitudini e fornendoti consigli mirati che faciliteranno la tua consapevolezza ed i tuoi risparmi.

Nessuna cauzione, libero cambio di fornitore;

Gestisci insieme tutte le utenze con massima facilità tramite l'app MySorgenia. L'applicazione ti consente di vedere ogni dettaglio relativo ai consumi, avere sempre le tue bollette a portata di mano e calcolare il tuo Carbon Footprint. Grazie a questo accesso diretto ai dati potrai avere una conoscenza ben più profonda sul tuo profilo di consumo, sugli accorgimenti virtuosi che puoi mettere in atto e sulle migliori strategie da adottare per limitare i costi in bolletta. L'app ti consente inoltre di entrare nella community Greeners, alzando ulteriormente il livello di conoscenza e azione virtuosa nei confronti dell'ambiente.

Entrando nella community dedicata Greeners, infatti, sarà possibile guadagnare premi per le proprie azioni sostenibili: Sorgenia intende infatti premiare chi sposa i suoi stessi principi cardine, dando corpo a Missioni da perseguire per guadagnare “Green Coins” che potranno diventare veri e propri regali da scegliere sull'apposito catalogo. Una community che vuol essere unione di intenti e valore condiviso, un programma fedeltà dove la filosofia “green” tenta di permeare le azioni del gruppo e quelle dei clienti per dar vita ad un rapporto incentrato su una identificazione reciproca fatta di vantaggi da mettere a fattor comune.

Prima che la situazione diventi più tesa di quanto già gli allarmi della politica non lascino intendere, ai consumatori è lasciata la scelta. Passare ora al mercato libero e garantirsi un prezzo bloccato significa affrontare con ben altra serenità il periodo che va ad iniziare. Servono solo pochi dati e un accesso immediato al modulo online: Sorgenia Next Energy 24 è un'assicurazione sui propri risparmi, mettendo al riparo da pericolose fiammate ben 2 anni di consumi.