Sony Xperia via da Amazon e non solo: la posizione ufficiale

In queste ultime ore, rimbalza in Rete una notizia potenzialmente molto importante in merito alla linea di smartphone Xperia di Sony. Sembra infatti che il colosso giapponese abbia silenziosamente staccato la spina al suo eShop in Italia e provveduto a rimuovere ogni indicazione alla gamma di telefoni dalla pagina ufficiale di Amazon.

Lo shop in Italia della linea Xperia di Sony ha chiuso i battenti

Chi è appassionato di tecnologia e del mondo mobile sa bene come, da ormai diversi anni, la compagnia non riesca ad attirare abbastanza utenti come faceva invece un tempo, nonostante i propri device siano molto spesso accompagnati da specifiche da urlo e da un comparto fotografico preso direttamente in prestito dalla linea di macchine fotografiche di alto livello.

La chiusura dello shop e la scomparsa della linea Xperia da Amazon possono significare una cosa sola: Sony ha definitivamente (?) staccato la spina e si è ufficialmente ritirata dal mercato italiano. Ad oggi non c'è nessuna comunicazione ufficiale da parte della compagnia, o almeno non alla data di pubblicazione della news, ma possiamo presumere che questi due indizi siano abbastanza chiari ed evidenti.

