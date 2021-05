Il gigante tecnologico giapponese Sony ha presentato ufficialmente il tanto chiacchierato smartphone Xperia Ace 2 nel suo mercato locale. Il device lo abbiamo sentito per diverso tempo e ultimamente lo abbiamo anche visto comparire all'interno del Google Play Console.

Sony Xperia Ace2: le caratteristiche

Il Sony Xperia Ace 2 può essere considerato – nella migliore delle ipotesi – uno smartphone economico ed è stato finalmente ufficialmente commercializzato all'interno del mercato nipponico. Sony si è guadagnata nel corso dell'anno una buona presentando telefoni compatti con il marchio Xperia, ma negli ultimi tempi le sue vendite non sono andate benissimo.

Pertanto, l'azienda è passata dai telefoni aventi un formato 21: 9 più grande ai classici dispositivi ma con schermi di piccole dimensioni.

L'Xperia Ace 2 racchiude un display LCD IPS da 5,5 pollici che è piccolo rispetto alla maggior parte dei telefoni attualmente sul mercato. Il pannello ha una risoluzione HD + ed è coperto da uno strato di Gorilla Glass 6.

Il telefono economico è alimentato da un chipset MediaTek Helio P35. Pertanto, il telefono supporta la connettività 4G LTE. Il processore si accoppia con 4 GB di RAM mentre c'è 64 GB di memoria interna. È disponibile un'opzione di espansione della memoria tramite una scheda MicroSD.

Per la fotografia, lo smartphone ospita uno sparatutto selfie da 8 MP sotto la tacca a goccia d'acqua. Presenta anche una configurazione a doppia fotocamera sul retro che include una fotocamera principale da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Il telefono che pesa 159 g racchiude un sensore di impronte digitali montato lateralmente integrato con il pulsante di accensione.

Nonostante le sue prospettive di budget, l'Xperia Ace 2 è dotato di una classificazione IP68 impermeabile e antipolvere. Dispone anche del jack per cuffie da 3,5 mm e di una batteria da 4500 mAh sotto il cofano.

L'Xperia Ace 2 sarà in vendita in Giappone il 28 maggio e sarà disponibile in nero, bianco e blu. Il telefono ha un prezzo di 22.000 yen (circa $ 201).

