A quanto pare, Sony dovrebbe lanciare a breve uno smartphone compatto, vale a dire l’Xperia Ace 2: ecco ciò che sappiamo in merito.

Xperia Ace 2: rumor su specifiche

A febbraio, la casa nipponica avrebbe dovuto annunciare tre nuovi telefoni, vale a dire l’ammiraglia Xperia 1 III, il mid-range Xperia 10 III e il telefono economico Xperia L5, ma così non è stato; a gennaio, l’affidabile tipser Steve Hemmerstoffer (noto anche come OnLeaks) ha condiviso i render di un altro terminale Xperia, soprannominato Xperia Compact 2021. Per rimarcare la confusione sugli arrivi dei prossimi prodotti di Sony arriva oggi un nuovo rumor: il Compact 2021 appena menzionato potrebbe essere lanciato con il nome di Xperia Ace 2, che rappresenterebbe il successore dell’Xperia Ace, device che ha debuttato a maggio del 2019.

Ma cosa sappiamo di questo Ace 2? Sicuramente sarà uno smartphone di dimensioni compatte (con un display da 5,5 pollici, con un notch goccia e un mento considerevole) e un modulo della fotocamera verticale composto da due sensori e un flash LED. Inoltre, il terminale nipponico dovrebbe essere dotato di uno uno scanner per le impronte digitali posizionato lateralmente e un tasto dedicato all’assistente vocale; osservando il render di seguito, possiamo anche notare la presenza di una porta USB-C e del classico un jack audio da 3,5 mm.

E non è finita: a quanto pare, l’Xperia Ace 2 sarà un dispositivo 5G, avrà sotto il cofano alimentato il chipset Snapdragon 690 di Qualcomm, una selfie-camera da 8 megapixel e un sensore posteriore da 13 megapixel.

Purtroppo l’Ace 2, proprio come l’Xperia Ace, potrebbe arrivare solo nel mercato interno del Giappone, anche se resta la possibilità molto concreta che il colosso asiatico decida di lanciarlo anche a livello globale.

