Sony Xperia 10 II sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 12

Poco più di un mese fa Sony confermava ufficialmente che a breve avrebbe avviato l’aggiornamento ad Android 12 per i device Sony Xperia 10 II e Sony Xperia 10 III; quest’oggi siamo qui per dirvi che il colosso giapponese ha mantenuto la parola e ha iniziato a rilasciare il tanto atteso update per il primo dei due modelli.

Infatti, in base alle informazioni disponibili in rete, sappiamo che il terminale Android di fascia media di Sony sta iniziando a ricevere il firmware 59.2.A.0.422 con Android 12 a partire dal Sud Est Asiatico; al suo interno presenti anche le patch di sicurezza di marzo, il che ci fa storcere un po’ il naso considerando che la gamma Samsung Galaxy S22 si sta già aggiornando alle patch di maggio.

Android 12 è in fase di rollout per Sony Xperia 10 II

Tornando a noi l’update di circa 900 MB introduce tutte le numerose novità di Android 12 che ormai conosciamo bene, partendo dall’introduzione del nuovo sistema grafico Material You, il nuovo hub della Privacy, la nuova gestione dei permessi per l’accesso alla fotocamera e al microfono, i nuovi widget della home screen e molto altro.

Sebbene il changelog ufficiale non faccia menzione di nessuna delle sopracitati feature, com’è possibile notare nell’immagine qui in alto, vi confermiamo che tutte queste funzionalità trovano posto all’interno dell’update per Sony Xperia 10 II. Con tutta probabilità l’update sarà disponibile anche nel nostro Paese nel corso dei prossimi giorni, ma volendo potete controllarne già adesso l’eventuale presenza tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software.

