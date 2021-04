La una nuova fuga di notizie conferme le specifiche tecniche dei nuovi Sony Xperia 1 III e rivela la capacità del display di aggiornarsi a 120 Hz. Non di meno, conferma il processore di bordo, lo Snapdragon 888 di Qualcomm, il modulo periscopico della fotocamera, il supporto per la ricarica da 65 W e molto altro ancora.

Sony Xperia 1 III: cosa sappiamo?

Recentemente, Sony ha confermato che terrà un evento di lancio il 14 aprile. Si ipotizza che la società annuncerà l’ammiraglia l’Xperia 1 III e un paio di altri telefoni in tale data. Prima del lancio, un tipster ha condiviso in rete le specifiche del flagship.

L’indiscrezione rivela che il terminale sarà dotato di uno schermo OLED 4K HDR da 6,5 ​​pollici che offrirà una profondità di colore di 10 bit, una luminosità massima di 1300 nits e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

La piattaforma mobile Snapdragon 888 alimenterà il device, coadiuvata da 12 GB di RAM. Il telefono potrebbe essere dotato di 512 GB di memoria nativa. In Cina, il dispositivo potrebbe essere spedito con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Il sistema a tripla fotocamera del telefono includerà un obiettivo grandangolare principale da 64 megapixel, un sensore ultrawide da 12 megapixel e un teleobiettivo periscopio da 12 megapixel con zoom lossless 60x. L’obiettivo periscopio potrebbe essere abbinato alle ottimizzazioni Cyber-Shot di Sony.

L’Xperia 1 III potrebbe essere alimentato da una batteria da 5.000 mAh e potrebbe essere dotato di supporto per la ricarica rapida da 65 W. Non ci sono parole sulla lente anteriore del dispositivo. L’Xperia 1 II potrebbe arrivare nei mercati cinesi entro giugno e potrebbe essere venduto per 8.999 Yuan (al cambio sono circa 1.370 dollari).

Alcune delle specifiche menzionate in questa fuga di notizie come il supporto per un’elevata frequenza di aggiornamento e la ricarica rapida da 65 W sembrano troppo belle per essere vere; vi consigliamo di prendere l’indiscrezione e questi dettagli con “un pizzico di sale“.

