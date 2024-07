Sony WH-1000XM5 in offerta a 258,99€: a questo prezzo vanno comprate subito

Le cuffie Sony WH-1000XM5 rappresentano l’eccellenza nella cancellazione del rumore e nella qualità audio, ora disponibili con uno sconto del 38%, a soli 258,99 euro rispetto al prezzo consigliato di 419,00 euro. Queste cuffie sono dotate di tecnologie avanzate che le rendono una scelta ideale per gli amanti della musica e per chi necessita di un’ottima cancellazione del rumore.

Il design è stato migliorato per ridurre il drag del vento, il che migliora le prestazioni della cancellazione del rumore anche in ambienti esterni. Le cuffie utilizzano due processori dedicati e otto microfoni per un livello eccezionale di soppressione del rumore, particolarmente efficace nelle frequenze medie e alte, come i rumori delle conversazioni e dei trasporti pubblici​

La qualità del suono è superlativa, grazie ai nuovi driver in fibra di carbonio da 30 mm che offrono una chiarezza straordinaria e una presentazione spaziale. Le basse frequenze sono dettagliate e strette, mentre le voci e gli strumenti acustici risultano fluidi e ben definiti. Inoltre, supportano l’audio ad alta risoluzione tramite LDAC, permettendo uno streaming audio di qualità superiore da dispositivi compatibili​.

Le Sony WH-1000XM5 offrono anche una serie di funzionalità intelligenti, come il controllo del suono ambientale, la modalità Speak-to-Chat, che mette in pausa la musica quando si inizia a parlare, e la connessione multipoint, che consente di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente.

La batteria dura fino a 30 ore con la cancellazione del rumore attiva, e una ricarica rapida di 10 minuti offre fino a 5 ore di utilizzo​. Non serve davvero aggiungere altro: sono cuffie superlative e oggi possono essere tue ad un prezzaccio clamoroso. Non farti scappare questo sconto e acquistale subito!